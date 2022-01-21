Врач Кутушов рассказал, как контролировать уровень сахара в крови

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Врач-токсиколог ICDMC, профессор, академик ЕАЕН, членкор РАЕН Михаил Кутушов рассказал, как контролировать уровень сахара в крови.
Врач Кутушов рассказал, как контролировать уровень сахара в крови
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В беседе с Pravda.Ru он напомнил, что ряд продуктов помогают снизить уровень глюкозы, например корица, куркумин, оливковое масло в умеренном количестве.

Также это могут быть пищевые волокна, женьшень.

Что касается замены сахара фруктами, то рекомендуется употреблять не более двух-трёх плодов в день. Также допустимы ягоды — как свежие, так и замороженные.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с сайтом «Москва 24» дала советы по профилактике сахарного диабета.

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