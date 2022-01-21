Диетолог Королёва дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца

Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

«Для поддержания здоровья сердца важен комплексный подход, который включает физическую активность, управление стрессом, своевременный сон и разнообразное питание. Рацион питания не должен состоять из продуктов с избытком соли, сахара и жира», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, такие продукты могут привести к накоплению избыточного жира в организме.

Как отметила Королёва, полноценный рацион должен иметь в составе 50% пищевых волокон, которые содержатся в овощах, зелени и фруктах. Также рекомендуется потреблять жиры, содержащиеся в рыбе и продуктах животного и растительного происхождения.

«Стоит чаще есть орехи, авокадо, овощи и фрукты. В совокупности эти компоненты пищи приводят к здоровью сердца и сосудов, помогают желудочно-кишечному тракту поддерживать правильную работу», — сказала она.

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.