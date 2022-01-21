Диетолог Королёва дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца

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Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.
Диетолог Королёва дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца
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«Для поддержания здоровья сердца важен комплексный подход, который включает физическую активность, управление стрессом, своевременный сон и разнообразное питание. Рацион питания не должен состоять из продуктов с избытком соли, сахара и жира», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, такие продукты могут привести к накоплению избыточного жира в организме.

Как отметила Королёва, полноценный рацион должен иметь в составе 50% пищевых волокон, которые содержатся в овощах, зелени и фруктах. Также рекомендуется потреблять жиры, содержащиеся в рыбе и продуктах животного и растительного происхождения.

«Стоит чаще есть орехи, авокадо, овощи и фрукты. В совокупности эти компоненты пищи приводят к здоровью сердца и сосудов, помогают желудочно-кишечному тракту поддерживать правильную работу», — сказала она.

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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