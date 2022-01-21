В Иркутской области выявили 530 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 530 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 530 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Общее число заболевших в области достигло 164 076. На лечении в больницах находятся 1942 пациента.

«Отрицательные ПЦР-тесты за сутки получили 278 жителей Приангарья, всего с болезнью справились 152 074 человека», — рассказали в штабе.

Также стало известно, что в трёх больницах Удмуртии разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Марину Петренко.

В частности, с 23 января на полный коечный фонд начнёт работать Республиканская инфекционная больница.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить