В Иркутской области выявили 530 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 530 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Общее число заболевших в области достигло 164 076. На лечении в больницах находятся 1942 пациента.

«Отрицательные ПЦР-тесты за сутки получили 278 жителей Приангарья, всего с болезнью справились 152 074 человека», — рассказали в штабе.

Также стало известно, что в трёх больницах Удмуртии разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Марину Петренко.

В частности, с 23 января на полный коечный фонд начнёт работать Республиканская инфекционная больница.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».