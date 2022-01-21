В Иркутской области выявили 530 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.
Общее число заболевших в области достигло 164 076. На лечении в больницах находятся 1942 пациента.
«Отрицательные ПЦР-тесты за сутки получили 278 жителей Приангарья, всего с болезнью справились 152 074 человека», — рассказали в штабе.
Также стало известно, что в трёх больницах Удмуртии разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Марину Петренко.
В частности, с 23 января на полный коечный фонд начнёт работать Республиканская инфекционная больница.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».