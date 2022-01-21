Диетолог Мелехина рассказала о симптомах сахарной зависимости

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, что такое «сахарная ломка» и как её пережить.

Часто для того, чтобы похудеть, люди решают полностью отказаться от сахара. Ограничив себя в потреблении сладкого, человек может начать ощущать дискомфорт, который некоторые специалисты называют «сахарной ломкой», объяснила диетолог в эфире радио Sputnik.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой «сахарной ломки» в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт — как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», — уточнила она.

Чтобы не страдать от «ломки», нужно найти подходящую замену сладостям, порекомендовала Мелехина.

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