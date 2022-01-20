В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6010 человек за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 6010 человек за сутки.
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6010 человек за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике вакцинацию прошли 2 340 730 жителей. Завершили иммунизацию 1 880 123 человека.

Повторную прививку поставил 162 321 житель.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили первый случай заболевания штаммом «омикрон», передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Заболел 46-летний мужчина, не прошедший полный курс вакцинации. За рубеж не выезжал. Он проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить