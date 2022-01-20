В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6010 человек за сутки

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 6010 человек за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике вакцинацию прошли 2 340 730 жителей. Завершили иммунизацию 1 880 123 человека.

Повторную прививку поставил 162 321 житель.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили первый случай заболевания штаммом «омикрон», передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Заболел 46-летний мужчина, не прошедший полный курс вакцинации. За рубеж не выезжал. Он проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.