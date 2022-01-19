Инфекционист Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.
Инфекционист Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации
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«Если человек недавно вакцинировался или недавно перенёс коронавирусную инфекцию, в этом случае у него шансов заболеть гораздо меньше», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если вакцинированный заболеет, то шансов на тяжёлое течение болезни также будет сопоставимо меньше по сравнению с теми, кто не привился.

Вознесенский рекомендовал всем, кто ещё не сделал прививку, вакцинироваться в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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