Инфекционист Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.

«Если человек недавно вакцинировался или недавно перенёс коронавирусную инфекцию, в этом случае у него шансов заболеть гораздо меньше», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если вакцинированный заболеет, то шансов на тяжёлое течение болезни также будет сопоставимо меньше по сравнению с теми, кто не привился.

Вознесенский рекомендовал всем, кто ещё не сделал прививку, вакцинироваться в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».