В Омской области подтвердили 379 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 379 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вакцинацию прошли 1 061 596 жителей региона, оба компонента вакцины получили 828 955.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 447 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на окружной оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Сургуте (170 жителей), а также в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.