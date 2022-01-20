Член ОП Данюк поприветствовал утверждение Госдумой поправки об индексации пенсий на 8,6%

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.
Член ОП Данюк поприветствовал утверждение Госдумой поправки об индексации пенсий на 8,6%
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Данюк подчеркнул, что такое решение можно только приветствовать.

По его мнению, оно свидетельствует, что тренд на социальные обязательства и гарантии со стороны государства является основным направлением политики, которую задал президент.

«8,6% — это больше, чем инфляция... Повышение происходит, как мы видим, на системной основе, очень часто поводом для индексации пенсий служит понимание государством ситуации в обществе. Существуют действительно инфляционные риски, которые должны покрываться государством, но объективно существует и инфляция, которая выражена в подорожании продуктов первой необходимости, подорожании лекарств, и исходя из этого очень важно, чтобы индексация происходила систематически... Я как представитель Общественной палаты могу только поприветствовать то, что эти инициативы становятся уже нормой», — отметил он.

Собеседник RT также заявил, что эти инициативы нужно расширять и отталкиваться от того, чтобы индексация пенсий «превышала не только уровень инфляции, но и способствовала повышению благосостояния пенсионеров» вне зависимости от экономической ситуации.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул в беседе с RT, что подобное решение было ожидаемым, поскольку «по нему было поручение президента».

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