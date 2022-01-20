Проректор РАНХиГС Марголин поддержал принятие поправки об индексации пенсий на 8,6%

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Анастасия Румянцева
Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.
Проректор РАНХиГС Марголин поддержал принятие поправки об индексации пенсий на 8,6%
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«Изначально индексация планировалась исходя из первоначального прогноза инфляции. Инфляция оказалась выше прогноза. Естественно, люди потенциально расстраивались из-за того, что темпы роста цен превышали темпы индексации пенсионных выплат и поэтому их доходы обесценивались. Принятое решение, которое позволяет индексировать пенсионные выплаты выше темпов инфляции, ничего, кроме приятного (для некоторых, может быть, в какой-то степени неожиданного), за собой не несёт», — подчеркнул Марголин.

Он отметил, что с точки зрения финансовых возможностей государства «это просчитано».

«Никаких рисков для финансовой системы здесь тоже нет. Решение ожидаемое, справедливое и вполне обоснованное», — заключил собеседник RT. 

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул в беседе с RT, что подобное решение было ожидаемым, поскольку «по нему было поручение президента».

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