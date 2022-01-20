Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.
Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 социальных выплат с 1 января 2022 года.

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