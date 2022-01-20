В Союзе пенсионеров России прокомментировали принятие поправки об индексации пенсий на 8,6%

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Рязанский подчеркнул, что подобное решение было ожидаемым, поскольку «по нему было поручение президента».

Как напомнил председатель Союза пенсионеров России, индексация объясняется тем, что в 2021 году уровень инфляции оказался выше того прогноза, который закладывался при принятии бюджета.

«Я думаю, что 2022 год начинается правильно, справедливо. Было бы хорошо, чтобы инфляция всё-таки была в 2022 году поменьше и гасилась», — заключил собеседник RT.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.