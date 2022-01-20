В больницы Москвы закупили более 3,5 тысячи единиц оборудования для пациентов с COVID-19

В больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, больше трети техники доставили в стационары, оборудование используется врачами. Остальная часть должна поступить в медучреждения в ближайшее время.

По словам Раковой, власти делают всё, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение заболевших COVID-19, в том числе на стационарном уровне.

«Разрабатываем и используем уникальные цифровые сервисы, обеспечиваем ковидные клиники лучшим на сегодняшний день оборудованием», — сказала заммэра.

Отмечается, что среди приобретённого оборудования — аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента.

Наряду с этим стало известно, что в Московской области меняют режим работы поликлиник из-за ситуации с распространением штамма «омикрон», передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ (кашель, насморк, но температура менее 38 ˚С), могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи. Врач осмотрит человека в день обращения в поликлинику и возьмёт тест на COVID-19», — отмечается в сообщении.

Количество терапевтов на приёме увеличено, потоки здоровых и больных посетителей разделены.

Поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил о плюсах вакцинации.