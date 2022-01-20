Врач Гайнутдинов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения «омикрона»

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Главный врач поликлиники №14 в Ростове Игорь Гайнутдинов рассказал, что в период распространения омикрон-штамма коронавируса вакцинация помогает избежать тяжёлых осложнений.
Врач Гайнутдинов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения «омикрона»
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«Вакцинированные люди переносят болезнь легко, максимум день-два и без опасных осложнений. Поэтому не надо терять время. Во всех поликлиниках Ростова открыты кабинеты вакцинации», — сказал специалист в беседе с rostovgazeta.ru.

При этом, по его словам, в зоне риска находятся люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, лёгких и бронхов, а также страдающие ревматизмом и сахарным диабетом.

Определённые риски инфекция представляет и для онкопациентов, которые после химиотерапии имеют ослабленный иммунитет, отметил Гайнутдинов.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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