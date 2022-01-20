Иммунолог Болибок назвал категорию наиболее защищённых от «омикрона»

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее защищёнными после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» можно считать тех, кто вакцинировался от COVID-19 в течение последних трёх месяцев.
Иммунолог Болибок назвал категорию наиболее защищённых от «омикрона»
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«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от «омикрона», — сказал Болибок в беседе с URA.RU.

По его мнению, у таких людей при контакте с вирусом может возникнуть инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков), после чего их иммунитет к COVID-19 укрепится.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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