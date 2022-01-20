Диетолог Круглова назвала срок годности сыра после вскрытия упаковки
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В разговоре с «Москвой 24» эксперт отметила, что в целом разумно покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке, поскольку это не даёт патогенным микроорганизмам размножаться на продукте.
«Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24—48 часов. Если употребить его позже, возможно, всё обойдётся, но в целом это риск кишечного отравления», — предупредила Круглова.
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