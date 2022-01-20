Диетолог Круглова назвала срок годности сыра после вскрытия упаковки

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова во Всемирный день любителей сыра, который отмечают 20 января, рассказала, сколько сыр может храниться после вскрытия упаковки.
Диетолог Круглова назвала срок годности сыра после вскрытия упаковки
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» эксперт отметила, что в целом разумно покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке, поскольку это не даёт патогенным микроорганизмам размножаться на продукте.

«Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24—48 часов. Если употребить его позже, возможно, всё обойдётся, но в целом это риск кишечного отравления», — предупредила Круглова.

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