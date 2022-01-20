Диетолог Роенкова рассказала, кому не рекомендуется употреблять пельмени

Короткая ссылка
Врач общей практики, диетолог Анна Роенкова рассказала, кому стоит полностью или частично отказаться от употребления пельменей.
Диетолог Роенкова рассказала, кому не рекомендуется употреблять пельмени
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь аккуратнее стоит быть с пельменями тем, кто следит за фигурой. Тут прямого запрета на их потребление нет, но стоит либо урезать их количество, либо выбирать альтернативные варианты», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Полностью придётся исключить блюдо людям с заболеваниями поджелудочной железы, желчного пузыря и почек, когда плохо усваивается мучная и жирная пища. При болезнях сердца и сосудов к этому блюду также стоит относиться с осторожностью.

По словам Роенковой, при появлении таких признаков, как тяжесть и дискомфорт в желудке, вздутие, изжога и острые боли в кишечнике, пельмени из рациона также лучше исключить.

Ранее гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова в беседе с URA.RU рассказала, кому противопоказаны рыбные и мясные консервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить