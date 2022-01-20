Диетолог Роенкова рассказала, кому не рекомендуется употреблять пельмени

Врач общей практики, диетолог Анна Роенкова рассказала, кому стоит полностью или частично отказаться от употребления пельменей.

«В первую очередь аккуратнее стоит быть с пельменями тем, кто следит за фигурой. Тут прямого запрета на их потребление нет, но стоит либо урезать их количество, либо выбирать альтернативные варианты», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Полностью придётся исключить блюдо людям с заболеваниями поджелудочной железы, желчного пузыря и почек, когда плохо усваивается мучная и жирная пища. При болезнях сердца и сосудов к этому блюду также стоит относиться с осторожностью.

По словам Роенковой, при появлении таких признаков, как тяжесть и дискомфорт в желудке, вздутие, изжога и острые боли в кишечнике, пельмени из рациона также лучше исключить.

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