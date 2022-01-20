В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 38 850 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса
  • Gettyimages.ru

Накануне стало известно о 33 899 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 938 261 случай COVID-19.

За сутки умерли 684 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 698 пациентов. Общее число летальных исходов — 324 060.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 950 333 пациента. За сутки выздоровели 24 478 человек, накануне — 22 920.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить