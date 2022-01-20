В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса
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Накануне стало известно о 33 899 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 938 261 случай COVID-19.
За сутки умерли 684 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 698 пациентов. Общее число летальных исходов — 324 060.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 950 333 пациента. За сутки выздоровели 24 478 человек, накануне — 22 920.
Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.