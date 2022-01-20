В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 38 850 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 33 899 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 938 261 случай COVID-19.

За сутки умерли 684 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 698 пациентов. Общее число летальных исходов — 324 060.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 950 333 пациента. За сутки выздоровели 24 478 человек, накануне — 22 920.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.