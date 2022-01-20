Эпидемиолог Горелов назвал «омикрон» особо опасным для детей от 2 до 5 лет

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Новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
Эпидемиолог Горелов назвал «омикрон» особо опасным для детей от 2 до 5 лет
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«Мы видим, что всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, у них заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

Впервые появились явления бронхиолита, требующие госпитализации.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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