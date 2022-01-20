Эпидемиолог Горелов назвал «омикрон» особо опасным для детей от 2 до 5 лет
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Мы видим, что всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет», — цитирует ТАСС Горелова.
По его словам, у них заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.
Впервые появились явления бронхиолита, требующие госпитализации.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».