Эпидемиолог Горелов назвал «омикрон» особо опасным для детей от 2 до 5 лет

Новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы видим, что всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, у них заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

Впервые появились явления бронхиолита, требующие госпитализации.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».