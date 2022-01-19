Терапевт Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне»

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне».

«Симптомом «красного флага», то есть показанием для вызова скорой помощи, является нарастающая одышка, когда у человека складывается ощущение нехватки воздуха, в норме у нас совершается 14—16 дыхательных движений в минуту, если их под 30, это уже повод для беспокойства», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё одним поводом является температура под 40 градусов и выше, которую не удаётся сбить в течение нескольких дней.

Со своей стороны, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко выразила мнение, что «красные флаги» — это высокая температура, которая держится больше трёх дней, а также одышка, снижение сатурации и затуманенность сознания.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».