Терапевт Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне»

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне».
Терапевт Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Симптомом «красного флага», то есть показанием для вызова скорой помощи, является нарастающая одышка, когда у человека складывается ощущение нехватки воздуха, в норме у нас совершается 14—16 дыхательных движений в минуту, если их под 30, это уже повод для беспокойства», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё одним поводом является температура под 40 градусов и выше, которую не удаётся сбить в течение нескольких дней.

Со своей стороны, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко выразила мнение, что «красные флаги» — это высокая температура, которая держится больше трёх дней, а также одышка, снижение сатурации и затуманенность сознания.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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