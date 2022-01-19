В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев коронавируса

За сутки в России выявили 33 899 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заболевания составило 10 899 411. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки умерли 698 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 688 пациентов. Общее число летальных исходов — 323 376.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 925 855 пациентов. За сутки выздоровели 22 920 человек, накануне — 24 564.

Накануне стало известно о 31 252 заболевших.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».