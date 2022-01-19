В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев коронавируса
- Gettyimages.ru
За сутки умерли 698 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 688 пациентов. Общее число летальных исходов — 323 376.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 925 855 пациентов. За сутки выздоровели 22 920 человек, накануне — 24 564.
Накануне стало известно о 31 252 заболевших.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».