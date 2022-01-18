В России за сутки выявили 31 252 случая коронавируса
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Накануне стало известно о 30 726 заболевших.
За сутки умерли 688 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 670 пациентов. Общее число летальных исходов — 322 678.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 902 935 пациентов. За сутки выздоровели 24 564 человека, накануне — 19 756.
Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетёсов в стриме RT «Летучка» высказался против использования штамма коронавируса «омикрон» в качестве «живой вакцины» от COVID-19.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».