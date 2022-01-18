В России за сутки выявили 31 252 случая коронавируса

За сутки в России выявили 31 252 случая инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заболевания составило 10 865 512. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Накануне стало известно о 30 726 заболевших.

За сутки умерли 688 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 670 пациентов. Общее число летальных исходов — 322 678.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 902 935 пациентов. За сутки выздоровели 24 564 человека, накануне — 19 756.

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетёсов в стриме RT «Летучка» высказался против использования штамма коронавируса «омикрон» в качестве «живой вакцины» от COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».