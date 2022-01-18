Вирусолог Нетёсов высказался против использования «омикрона» в качестве «живой вакцины»

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Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов в стриме RT «Летучка» высказался против использования штамма коронавируса «омикрон» в качестве «живой вакцины» от COVID-19.
Вирусолог Нетёсов высказался против использования «омикрона» в качестве «живой вакцины»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Он прокомментировал советы некоторых противников вакцинации другим людям попытаться заразиться «омикроном» для заболевания коронавирусом в лёгкой форме и получения антител к COVID-19.

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчёт Вселенной не очень уверен. Надо всё-таки разумнее себя вести», — отметил профессор.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти.

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