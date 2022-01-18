Вирусолог Нетёсов высказался против использования «омикрона» в качестве «живой вакцины»
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Он прокомментировал советы некоторых противников вакцинации другим людям попытаться заразиться «омикроном» для заболевания коронавирусом в лёгкой форме и получения антител к COVID-19.
«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчёт Вселенной не очень уверен. Надо всё-таки разумнее себя вести», — отметил профессор.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти.