Гинцбург: любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти
Он подчеркнул, что такой «живой вакциной» может стать не только «омикрон».
«Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», — сказал Гинцбург в комментарии ТАСС.
Собеседник издания отметил, что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов, в отличие от иммунизации отечественными препаратами, безопасность которых уже доказана.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».