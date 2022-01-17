Гинцбург: любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти

Короткая ссылка
Любой штамм коронавируса может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенёс заболевание, однако это может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что такой «живой вакциной» может стать не только «омикрон».

«Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», — сказал Гинцбург в комментарии ТАСС.

Собеседник издания отметил, что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов, в отличие от иммунизации отечественными препаратами, безопасность которых уже доказана.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить