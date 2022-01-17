Гинцбург: любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти

Любой штамм коронавируса может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенёс заболевание, однако это может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что такой «живой вакциной» может стать не только «омикрон».

«Если человек перенёс заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», — сказал Гинцбург в комментарии ТАСС.

Собеседник издания отметил, что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов, в отличие от иммунизации отечественными препаратами, безопасность которых уже доказана.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».