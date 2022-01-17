В России за сутки выявили 30 726 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 30 726 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 29 230 заболевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса.

За сутки скончались 670 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов — 321 990.

Также за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 19 756 человек, с начала пандемии вылечился 9 878 371 пациент.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может вытеснить доминирующий в России вариант инфекции «дельта».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».