Россия обжалует решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине до 26 января

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Россия подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота до 26 января.
Россия обжалует решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине до 26 января
  • AP

«26-е (января. — RT) — последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев», — заявил в комментарии ТАСС замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение  о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, что у музеев Крыма есть время до 26 января на то, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.

Как отметили в Кремле, российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым.

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