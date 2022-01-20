Россия обжалует решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине до 26 января

Россия подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота до 26 января.

«26-е (января. — RT) — последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев», — заявил в комментарии ТАСС замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, что у музеев Крыма есть время до 26 января на то, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.

Как отметили в Кремле, российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым.