Эндокринолог Михалёва рассказала о плюсах растительного молока
- Legion-Media
В беседе с «Известиями» она сказала, что относительной пользой растительного молока можно считать поступление белка и кальция в случае непереносимости белка коровьего молока, лактозы.
Ближе всего к животному молоку по содержанию белка, жира и кальция — соевое и овсяное молоко.
Другие растительные напитки не могут соперничать с животным молоком в связи со своим составом — скудным по белку, кальцию (рисовое, миндальное молоко) или в связи с высоким содержанием насыщенных жиров (кокосовое молоко), отметила Михалёва.
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