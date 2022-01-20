Эндокринолог Михалёва рассказала о плюсах растительного молока

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала о плюсах и минусах растительного молока.
Эндокринолог Михалёва рассказала о плюсах растительного молока
  • Legion-Media

В беседе с «Известиями» она сказала, что относительной пользой растительного молока можно считать поступление белка и кальция в случае непереносимости белка коровьего молока, лактозы.

Ближе всего к животному молоку по содержанию белка, жира и кальция — соевое и овсяное молоко.

Другие растительные напитки не могут соперничать с животным молоком в связи со своим составом — скудным по белку, кальцию (рисовое, миндальное молоко) или в связи с высоким содержанием насыщенных жиров (кокосовое молоко), отметила Михалёва.

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