В Госдуме раскрыли детали инициативы о введении учёта домашних животных

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT раскрыл подробности поправок в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».
В Госдуме раскрыли детали инициативы о введении учёта домашних животных
  • Gettyimages.ru

Депутат уточнил, что данная инициатива не является новой и по закону регистрация животных должна проводиться с 2015 года.

«Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации. А животные теряются, найти их невозможно. Привлечь к ответственности людей, которые выбрасывают животных, тоже невозможно, из-за этого на улицах огромное количество безнадзорных животных», — сообщил Бурматов.

По его словам, без соответствующей законодательной инициативы, к примеру, также невозможно привлечь к ответственности и возбудить уголовное дело в отношении хозяина животного, совершившего нападение на человека.

«У нас без регистрации страдают и люди, и животные... Инициатива востребованная, активно требуемая нашими гражданами, потому что 40 млн кошек и 20 млн собак в стране, и до сих пор потерявшегося кота ищет целый город», — добавил Бурматов.

Парламентарий отметил, что настаивает на бесплатной регистрации животных, чтобы учёт «не ложился дополнительным финансовым бременем на граждан».

Ранее Бурматов сообщил о планах ввести в России обязательную маркировку домашних животных.

Он отметил, что новая норма поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить