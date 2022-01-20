В Госдуме раскрыли детали инициативы о введении учёта домашних животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT раскрыл подробности поправок в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

Депутат уточнил, что данная инициатива не является новой и по закону регистрация животных должна проводиться с 2015 года.

«Мы просто не видели от Минсельхоза соответствующих правил о регистрации. А животные теряются, найти их невозможно. Привлечь к ответственности людей, которые выбрасывают животных, тоже невозможно, из-за этого на улицах огромное количество безнадзорных животных», — сообщил Бурматов.

По его словам, без соответствующей законодательной инициативы, к примеру, также невозможно привлечь к ответственности и возбудить уголовное дело в отношении хозяина животного, совершившего нападение на человека.

«У нас без регистрации страдают и люди, и животные... Инициатива востребованная, активно требуемая нашими гражданами, потому что 40 млн кошек и 20 млн собак в стране, и до сих пор потерявшегося кота ищет целый город», — добавил Бурматов.

Парламентарий отметил, что настаивает на бесплатной регистрации животных, чтобы учёт «не ложился дополнительным финансовым бременем на граждан».

Ранее Бурматов сообщил о планах ввести в России обязательную маркировку домашних животных.

Он отметил, что новая норма поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.