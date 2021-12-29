В Москве подвели итоги работы сервиса по поиску пропавших домашних животных

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За год работы сервиса по поиску пропавших животных на портале mos.ru москвичи разместили порядка 1,4 тыс. объявлений. Удалось вернуть хозяевам или пристроить в новую семью 168 кошек и собак.
В Москве подвели итоги работы сервиса по поиску пропавших домашних животных
  • © М. Денисова / Mos.ru

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где можно обмениваться информацией о потерянных или найденных животных. Можно искать их по базе опубликованных сообщений либо создавать новые объявления.

В пресс-службе Департамента информационных технологий города напомнили, что сервисом могут воспользоваться не только владельцы животных, но и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь в поисках.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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