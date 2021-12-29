В Москве подвели итоги работы сервиса по поиску пропавших домашних животных
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отмечается, сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где можно обмениваться информацией о потерянных или найденных животных. Можно искать их по базе опубликованных сообщений либо создавать новые объявления.
В пресс-службе Департамента информационных технологий города напомнили, что сервисом могут воспользоваться не только владельцы животных, но и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь в поисках.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.