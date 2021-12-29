В Москве подвели итоги работы сервиса по поиску пропавших домашних животных

За год работы сервиса по поиску пропавших животных на портале mos.ru москвичи разместили порядка 1,4 тыс. объявлений. Удалось вернуть хозяевам или пристроить в новую семью 168 кошек и собак.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отмечается, сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где можно обмениваться информацией о потерянных или найденных животных. Можно искать их по базе опубликованных сообщений либо создавать новые объявления.

В пресс-службе Департамента информационных технологий города напомнили, что сервисом могут воспользоваться не только владельцы животных, но и просто неравнодушные люди, которые хотят помочь в поисках.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.