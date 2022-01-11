В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с поставками кормов для домашних животных из ряда стран

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с поставками кормов для домашних животных из ряда стран.

«С нас в Европе требуют прослеживаемость продукции, мы действуем зеркально. Наши требования просты: производитель и импортёр должен отвечать за свою продукцию», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, из 450 проверенных образцов 380 не соответствовали заявленному составу.

«Мы исследовали образцы очень популярного в России корма, который продаётся практически в каждом магазине, где в составе указаны различные виды мяса, а его там нет никакого — только растительные ингредиенты, соя и кукуруза. На маркировке одних испанских консервов была заявлена мясо-костная мука. Наши инспекторы приехали на предприятие и выяснили, что это мука из перьев птицы. В то время как по всей Европе гуляет птичий грипп», — пояснил Данкверт.

При этом, отметил глава Россельхознадзора, если российская сторона хочет поставлять любую пищевую продукцию в ЕС, то предъявляются строжайшие требования.

«В 2021 году мы провели проверки в 14 странах, на ближайшие месяцы запланированы аудиты французских и австрийских систем надзора. По их результатам и представленным документам из закрытых стран уже более 100 компаний возобновили экспорт в Россию», — сообщил он.

Как добавил Данкверт, страна-экспортёр и производитель должны отвечать за свою продукцию, её качество и безопасность в соответствии с требованиями российского законодательства.

«Также ответственность за продаваемые корма и добавки лежит на российских импортёрах», — заключил он.

В 2021 году сообщалось, что Россельхознадзор ограничил поставки кормов и кормовых добавок из Литвы.