Россельхознадзор ограничил поставки кормов и кормовых добавок из Литвы

Россельхознадзор с 1 июня вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы. Соответствующая информация опубликована сайте ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литовской Республики», — отметили в Россельхознадзоре.

Как уточняется, такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате литовских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию.

«Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления литовской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объёме», — подчёркивается в сообщении.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оценил качество импортируемых товаров.