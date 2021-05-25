Россельхознадзор ограничил поставки кормов и кормовых добавок из Литвы

Короткая ссылка
Россельхознадзор с 1 июня вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы. Соответствующая информация опубликована сайте ведомства.
Россельхознадзор ограничил поставки кормов и кормовых добавок из Литвы
  • Pixabay

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литовской Республики», — отметили в Россельхознадзоре.

Как уточняется, такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате литовских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию. 

«Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления литовской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объёме», — подчёркивается в сообщении.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оценил качество импортируемых товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить