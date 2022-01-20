В России планируется введение учёта домашних животных

Короткая ссылка
В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В России планируется введение учёта домашних животных
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

По его словам, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

На данный момент этот документ относится только к сельхозживотным и это положение планируют изменить.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», — цитирует издание Бурматова.

Он отметил, что новая норма поможет привлекать к ответственности выбрасывающих своих питомцев на улицу хозяев.

21 декабря 2021 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить