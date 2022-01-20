В России планируется введение учёта домашних животных

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

На данный момент этот документ относится только к сельхозживотным и это положение планируют изменить.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», — цитирует издание Бурматова.

Он отметил, что новая норма поможет привлекать к ответственности выбрасывающих своих питомцев на улицу хозяев.

21 декабря 2021 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения.