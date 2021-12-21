Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о защите животных

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о защите животных
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«В первом законопроекте речь идёт о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях. Документом предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Говоря о втором законопроекте, он отметил, что вводится административная ответственность за несоблюдение важных требований закона об ответственном обращении с животными.

«В частности, предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Санкции будут и за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках», — пояснил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.

В ноябре Бурматов прокомментировал идею ввести налог для владельцев животных.

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