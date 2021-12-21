Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о защите животных
- АГН «Москва»
«В первом законопроекте речь идёт о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях. Документом предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Говоря о втором законопроекте, он отметил, что вводится административная ответственность за несоблюдение важных требований закона об ответственном обращении с животными.
«В частности, предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Санкции будут и за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках», — пояснил депутат.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.
В ноябре Бурматов прокомментировал идею ввести налог для владельцев животных.