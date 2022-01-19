Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с послом ОАЭ

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл переговоры с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.
Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с послом ОАЭ
  • AP

«Состоялся... доверительный обмен мнениями по некоторым региональным сюжетам с акцентом на положение дел в Йемене», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, стороны обсудили последующее развитие взаимоотношений двух государств, включая график предстоящих двусторонних мероприятий.

Ранее йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Как отмечал лидер Ирана Хасан Рухани, окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.

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