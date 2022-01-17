Хуситы пригрозили создать «реальную опасность для экономики» ОАЭ

Йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Алла») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».

Об этом заявил командующий вооружёнными силами хуситов Махди аль-Машат.

«Если Эмираты продолжат агрессию, совершать преступления в Йемене и будут по-прежнему стремиться оккупировать эту страну, в будущем это может обернуться для них реальными угрозами для экономики и инвестиций», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщал 17 января телеканал Al Jazeera, хуситы заявили о проведённой атаке по территории ОАЭ. Как отмечал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, территория ОАЭ была атакована беспилотниками и баллистическими ракетами.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Как отмечал лидер Ирана Хасан Рухани, окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.