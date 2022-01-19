Нутрициолог Розанова рассказала, какая диета поможет избежать авитаминоза зимой

Нутрициолог Мария Розанова рассказала, что сбалансированный рацион может помочь избежать авитаминоза в зимний период.

«По международному рейтингу диет, первое место у средиземноморской диеты. В рационе должна быть рыба, морепродукты, красное мясо один—три раза в неделю, а также овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, оливковое масло холодного отжима, орехи, молочные продукты», — сказала Розанова в беседе с «Москвой 24».

По словам нутрициолога, эта диета подходит для ежедневного питания. Она рекомендована при болезнях сердца, сосудов, печени, сахарного диабета, отлично помогает снижать вес и удерживать его.

Такая система питания рекомендуется взрослым, детям, беременным.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.