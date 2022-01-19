Кардиолог Подхомутников назвал вредные для сердечно-сосудистой системы продукты

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, профессор-кардиолог, заслуженный врач России Владимир Подхомутников рассказал о вредных привычках в питании, которые могут приводить к серьёзным сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе к инфарктам и инсультам.
Кардиолог Подхомутников назвал вредные для сердечно-сосудистой системы продукты
  • Gettyimages.ru

Необходимо ограничить потребление простых углеводов: сахара, сладостей, выпечки, хлеба, белого риса, манки, отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Конечно, если раз в месяц съесть кусочек торта, ничего страшного не случится. Но неумеренное употребление быстрых углеводов грозит ожирением и диабетом, которые являются «провокаторами» сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил Подхомутников.

Кроме того, ограничить стоит потребление жирной пищи и алкоголя. 

Врач также посоветовал обогатить рацион овощами, фруктами, рыбой и продуктами, богатыми микроэлементами, такими как калий и магний: абрикосами, баклажанам, бананами, картофелем.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить