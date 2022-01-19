Кардиолог Подхомутников назвал вредные для сердечно-сосудистой системы продукты

Доктор медицинских наук, профессор-кардиолог, заслуженный врач России Владимир Подхомутников рассказал о вредных привычках в питании, которые могут приводить к серьёзным сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе к инфарктам и инсультам.

Необходимо ограничить потребление простых углеводов: сахара, сладостей, выпечки, хлеба, белого риса, манки, отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Конечно, если раз в месяц съесть кусочек торта, ничего страшного не случится. Но неумеренное употребление быстрых углеводов грозит ожирением и диабетом, которые являются «провокаторами» сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил Подхомутников.

Кроме того, ограничить стоит потребление жирной пищи и алкоголя.

Врач также посоветовал обогатить рацион овощами, фруктами, рыбой и продуктами, богатыми микроэлементами, такими как калий и магний: абрикосами, баклажанам, бананами, картофелем.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.