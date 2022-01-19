Пожилым россиянам напомнили о важности вакцинации на фоне распространения «омикрона»

В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Минздраве России и Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от COVID-19 особенно важна для пожилых.

Об этом пишет «Российская газета».

Опасений, что прививка может навредить людям с хрупким здоровьем, быть не должно — об этом заявили главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ведомства Оксана Драпкина.

По их словам, наоборот, ослабленным людям привиться нужно в первую очередь.

В то же время специалисты предупредили, что среди граждан старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа — это связано с возрастом.

Причиной тому могут быть в том числе недостаток физической активности, отсутствие прогулок, заболевания ЖКТ, дефицит витаминов и минералов.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».