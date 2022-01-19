Гастроэнтеролог Мурадова рассказала, кому противопоказаны консервы
- АГН «Москва»
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«В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек», — объяснила специалист в беседе с URA.RU.
По словам Мурадовой, из-за добавок, раздражающих слизистую желудка (томатной пасты, чёрного перца-горошка), может произойти обострение хронического гастрита.
«Консервы — это продукт не на каждый день. Он для походов, поездок либо районов, которые вообще не видят рыбу», — заключила эксперт.
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