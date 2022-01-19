Гастроэнтеролог Мурадова рассказала, кому противопоказаны консервы

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Гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала, почему рыбные и мясные консервы противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек.
Гастроэнтеролог Мурадова рассказала, кому противопоказаны консервы
  • АГН «Москва»
  • © Любимов Андрей

«В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек», — объяснила специалист в беседе с URA.RU.

По словам Мурадовой, из-за добавок, раздражающих слизистую желудка (томатной пасты, чёрного перца-горошка), может произойти обострение хронического гастрита.

«Консервы — это продукт не на каждый день. Он для походов, поездок либо районов, которые вообще не видят рыбу», — заключила эксперт.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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