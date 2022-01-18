В Оренбургской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 151 случай коронавируса за сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 109 768 жителей. Выписаны 99 528 человек, в том числе 131 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии работают две горячие линии по COVID-19, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Ежедневно на звонки отвечают свыше 50 специалистов.

За последние три месяца 2021 года сотрудники регионального кол-центра обработали более 50 тыс. входящих звонков и совершили почти 38,5 тыс. исходящих.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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