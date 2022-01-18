Ковитиди призвала работодателей серьёзно отнестись к предложенным мерам в связи с пандемией

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала призыв премьер-министра России Михаила Мишустина перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.
Ковитиди призвала работодателей серьёзно отнестись к предложенным мерам в связи с пандемией
  • Legion-Media

Ковитиди подчеркнула, что распространение нового штамма коронавируса требует от каждого «собранности, спокойствия и системных мер противодействия». 

Сенатор добавила, что обращение Мишустина актуально и направлено на минимизацию распространения коронавирусной инфекции.

«Реализация предложенных правительством мер позволит осуществлять бесперебойный контроль за эпидемиологической ситуацией в России и уменьшить заболеваемость во всех регионах страны. Очевидно, что вирус лучше переждать, укрепляя иммунитет. На улице январь — значит, важно не забывать о гриппе и сезонном ОРВИ», — добавила парламентарий.

По её словам, важно, чтобы руководители субъектов, работодатели «серьёзно и ответственно» отнеслись к предложенным мерам.

Ранее Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

Депутат Светлана Бессараб в беседе с RT назвала призыв Мишустина актуальным и своевременным. 

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