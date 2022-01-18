Ковитиди призвала работодателей серьёзно отнестись к предложенным мерам в связи с пандемией
- Legion-Media
Ковитиди подчеркнула, что распространение нового штамма коронавируса требует от каждого «собранности, спокойствия и системных мер противодействия».
Сенатор добавила, что обращение Мишустина актуально и направлено на минимизацию распространения коронавирусной инфекции.
«Реализация предложенных правительством мер позволит осуществлять бесперебойный контроль за эпидемиологической ситуацией в России и уменьшить заболеваемость во всех регионах страны. Очевидно, что вирус лучше переждать, укрепляя иммунитет. На улице январь — значит, важно не забывать о гриппе и сезонном ОРВИ», — добавила парламентарий.
По её словам, важно, чтобы руководители субъектов, работодатели «серьёзно и ответственно» отнеслись к предложенным мерам.
Ранее Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.
Депутат Светлана Бессараб в беседе с RT назвала призыв Мишустина актуальным и своевременным.