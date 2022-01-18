Депутат Госдумы Огуль высказался о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказался о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

«Я считаю очень важным тот факт, что врачи и пациенты, стоящие перед выбором, можно делать или нет прививку при том или ином диагнозе, могут опираться на официальный документ, в котором чётко прописаны рекомендации», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, противопоказания в соответствии с перечнем делятся на бессрочные и устанавливаемые на определённый срок. Например, к первой группе относятся тяжёлые аллергические реакции и поствакцинальные осложнения, ко второй — инфекционные заболевания в острой форме и ОРВИ.

Со своей стороны, вирусолог Максим Скулачёв в беседе с Life.ru отметил, что теперь можно будет чётко разобраться, у кого имеются противопоказания.

«Это и раньше было понятно, но сейчас это уже официально утверждено», — сказал эксперт.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.