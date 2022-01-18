Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 67 регионах России

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны», — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По её словам, штамм «омикрон» доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».