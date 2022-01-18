Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 67 регионах России
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«Рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны», — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По её словам, штамм «омикрон» доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».