Юрист Ярмуш поддержала принятие закона о пожизненном заключении для педофилов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT высказалась о принятии Госдумой во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Я считаю, что данные изменения в двух статьях УК — 131-й и 132-й — помогут защитить в будущем наших детей от рецидивистов», — сообщила эксперт.

Она отметила, что рецидивисты «совершали преступления против детей в очередной раз, только выйдя на свободу после отбытия срока за совершение аналогичных преступлений».

«Они выходят и опять совершают подобные преступления. И бывает так, что рецидив имеет более тяжкие последствия, чем предшествовавшее ему преступление. То есть люди идут на убийство ребёнка, на похищение», — рассказала юрист.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой во втором и третьем чтениях поправок в Уголовный кодекс в ст. 131 («Изнасилование») и ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

Отныне пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.