Юрист Ярмуш высказалась об идее пожизненного заключения впервые осуждённых за педофилию

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые.

По словам юриста, в последнее время увеличилось количество случаев совершения преступлений в отношении детей людьми, имеющими склонность к педофилии.

«В случае обнаружения такого человека и признания его виновным в суде в совершении преступлений в отношении детей, насильственных преступлений, имеющих сексуальный подтекст, его нужно изолировать от общества. Эти люди не меняются», — отметила Ярмуш.

Она также подчеркнула, что люди, которые в настоящий момент находятся под следствием и вскоре предстанут перед судом за педофилию, ранее уже совершали подобного рода преступление.

«Пожизненное лишение свободы — это гарантия безопасности наших детей... Пожизненное заключение защитит детей в будущем и, может быть, станет преградой, ограничением для людей, которые имеют такие склонности к совершению подобных деяний», — заключила эксперт.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выдвинула предложение о пожизненном заключении для впервые осуждённых за педофилию.