В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали идею создать открытую базу педофилов
- РИА Новости
Леткова отметила, что такая база нужна.
«Мы слышим, особенно в последнее время, громкие истории, страшные, о том, что происходит с несовершенными детьми, как педофилы ведут себя, убивают... Конечно, меры нужны», — подчеркнула эксперт.
По её словам, электронная база — это минимальная мера, а в отношении лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, стоит установить пожизненный контроль.
«Это правильная инициатива, и мы её поддерживаем», — заключила она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу педофилов.
Такая мера, по словам парламентария, должна исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей.