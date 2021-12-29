В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали идею создать открытую базу педофилов

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT предложение создать электронную базу при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Леткова отметила, что такая база нужна.

«Мы слышим, особенно в последнее время, громкие истории, страшные, о том, что происходит с несовершенными детьми, как педофилы ведут себя, убивают... Конечно, меры нужны», — подчеркнула эксперт.

По её словам, электронная база — это минимальная мера, а в отношении лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, стоит установить пожизненный контроль.

«Это правильная инициатива, и мы её поддерживаем», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу педофилов.

Такая мера, по словам парламентария, должна исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей.