В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали идею создать открытую базу педофилов

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Дарья Ускова
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT предложение создать электронную базу при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали идею создать открытую базу педофилов
  • РИА Новости

Леткова отметила, что такая база нужна. 

«Мы слышим, особенно в последнее время, громкие истории, страшные, о том, что происходит с несовершенными детьми, как педофилы ведут себя, убивают... Конечно, меры нужны», — подчеркнула эксперт.

По её словам, электронная база — это минимальная мера, а в отношении лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, стоит установить пожизненный контроль.

«Это правильная инициатива, и мы её поддерживаем», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу педофилов.

Такая мера, по словам парламентария, должна исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей.

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