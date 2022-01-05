Вице-спикер Госдумы Кузнецова высказалась за введение пожизненного надзора за педофилами

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Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявила о необходимости введения пожизненного надзора за педофилами.
Вице-спикер Госдумы Кузнецова высказалась за введение пожизненного надзора за педофилами
  • РИА Новости

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету», — приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

По её словам, за десять лет количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России выросло на 79%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для педофилов намерены принять в январе.

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