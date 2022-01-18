TikTok ввёл у себя форму обратной связи с гражданами России согласно закону о «приземлении»

Социальная сеть TikTok в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний разместила на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

1 января в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.