Правозащитники обратились в Европейскую федерацию журналистов после блокировки RT в ФРГ

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада попросили генерального секретаря Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса оказать содействие в восстановлении вещания телеканала RT DE в Германии.

«Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека и Фонд борьбы с репрессиями обеспокоены исключением из сетки вещания по требованию немецкого медиарегулятора MABB СМИ Russia Today телеканала RT DE, имеющего лицензию на вещание, официально выданную Республикой Сербия», — цитирует ТАСС письмо правозащитников.

Отмечается, что данный шаг создаёт опасный прецедент по дискриминации отдельных СМИ.

Подобное вмешательство в деятельность журналистов названо незаконным и недопустимым.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.