Правозащитники обратились в Европейскую федерацию журналистов после блокировки RT в ФРГ
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«Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека и Фонд борьбы с репрессиями обеспокоены исключением из сетки вещания по требованию немецкого медиарегулятора MABB СМИ Russia Today телеканала RT DE, имеющего лицензию на вещание, официально выданную Республикой Сербия», — цитирует ТАСС письмо правозащитников.
Отмечается, что данный шаг создаёт опасный прецедент по дискриминации отдельных СМИ.
Подобное вмешательство в деятельность журналистов названо незаконным и недопустимым.
22 декабря 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.