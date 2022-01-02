Российский посол пообещал ответ на прекращение работы телеканала RT DE в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству DPA заявил, что Москва отреагирует на прекращение деятельности телеканала RT DE в Германии.

«С российской стороны непременно последует реакция», — приводит газета Die Zeit его ответ на вопрос о возможных последствиях для немецких СМИ в России из-за ситуации с RT DE.

Нечаев добавил, что у Москвы в качестве ответа есть «различные варианты».

«В России много немецких журналистов», — сказал дипломат.

Нечаев уточнил, что российская сторона не хочет конфликта, но настаивает на том, чтобы «нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности для спокойной работы».

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.