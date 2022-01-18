«Росатом» выразил желание выдавать разрешения на прохождение судов по Севморпути
По словам Лихачёва, при разделении полномочий по управлению Северным морским путём, за Минтрансом России закрепили администрацию СМП, которая и выдаёт разрешения на проход судов по этой трассе.
Глава госкорпорации подчеркнул, что «на Севморпути надо работать в «одно окно».
«То есть зашло судно — нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам», — приводит агентство «Прайм» слова Лихачёва.
Он также добавил, что при контроле движения судов «в любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение и планы, и проблемы, если они есть».
Ранее президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.
В октябре 2021 года Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути.