«Росатом» выразил желание выдавать разрешения на прохождение судов по Севморпути

«Росатом» предлагает закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По словам Лихачёва, при разделении полномочий по управлению Северным морским путём, за Минтрансом России закрепили администрацию СМП, которая и выдаёт разрешения на проход судов по этой трассе.

Глава госкорпорации подчеркнул, что «на Севморпути надо работать в «одно окно».

«То есть зашло судно — нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам», — приводит агентство «Прайм» слова Лихачёва.

Он также добавил, что при контроле движения судов «в любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение и планы, и проблемы, если они есть».

Ранее президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.

В октябре 2021 года Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути.